Cinque Terre: un libro e un virtual tour per promuovere il sito Unesco

Il Sito Unesco Porto Venere, Cinque Terre, e Isole in un virtual tour e in un libretto illustrato

Ambienti naturali, terrazzamenti, sentieri, muri a secco, testimonianze storiche e archeologiche, bellezze e fragilità sospese tra terra e mare.

Un virtual tour e una mini guida a fumetti per scoprire i valori custoditi nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO e stimolare alla fruizione consapevole di questo straordinario paesaggio culturale della Liguria orientale.

Un viaggio tra terra e mare da Porto Venere alle Cinque Terre passando per Le Isole Palmaria, Tino e Tinetto, ai tempi della pandemia, per scoprire e far conoscere le peculiarità e i valori identitari che hanno reso questi luoghi tanto unici da ottenere il prestigioso riconoscimento UNESCO.

Ad un virtual tour e un libretto illustrato a fumetti, i nuovi prodotti editoriali realizzati dall’ufficio del sito UNESCO, il compito di offrire un’occasione di conoscenza che sia coinvolgente, seppure in remoto, e di stimolo ad una fruizione consapevole, al di là della semplice promozione turistica.

L’iniziativa, improntata sull’uso di linguaggi e stili di racconto differenti e innovativi, è stata realizzata nell’ambito del Progetto “Gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi del paesaggio del sito UNESCO di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)”, finanziato ai sensi della L. 77/2006, allo scopo di promuovere e divulgare i valori e le fragilità di questo straordinario tratto dell’estremo levante ligure: un paesaggio culturale, emblema dell’armoniosa interazione tra l’uomo e una natura dal fascino talvolta ostile, in cui la peculiare disposizione dei borghi, stratificati e in costate rapporto con il mare, la trasformazione di ripidi versanti in terrazzamenti per la coltivazione della vite e dell’ulivo, ed un sistema diffuso di manufatti secolari, testimoniano una storia millenaria ancora oggi determinante nella vita della comunità, da proteggere e conservare.

Il Virual Tour a cura dalla società Ikon S.r.L., oggi disponibile anche in lingua inglese al link https://virtualtour.portovenerecinqueterreisole.com, offre un’esperienza multimediale e dinamica del paesaggio compreso tra le Cinque Terre e Portovenere. Il tour digitale cattura infatti l’attenzione con suggestivi video aerei, centinaia di fotosfere, ai quali fanno eco numerosi approfondimenti ed è di facile consultazione grazie ad una mappa interattiva che consente all’utente di scegliere tra i diversi percorsi tematici e accedere al complesso di valori materiali e immateriali diffusi nel sito: ambienti naturali, terrazzamenti, sentieri, insediamenti archeologici, sistemi difensivi, emergenze monumentali e geologiche, testimonianze documentali e tanto altro ancora.

Nell’opuscolo, che poi è quasi un piccolo libro, realizzato anche in versione digitale, il racconto è invece affidato al linguaggio illustrativo, allegro ed evocativo, del disegnatore, fumettista e giornalista Davide Besana. Una mini guida che verrà tradotta in inglese, francese e cinese. 826, numero di iscrizione alla Lista dei Patrimoni Mondiali nel 1997, è il titolo del progetto editoriale che, attraverso l’immediatezza e la semplificazione di contenuti complessi come solo il fumetto sa fare, riesce a condividere tutto quello che c’è da sapere sul sito. Una sintesi di immagini e informazioni utili sul paesaggio, le sue caratteristiche e le minacce alla sua conservazione. L’anteprima del libretto – in corso di distribuzione presso gli Info Point del Parco Cinque Terre, le Pro Loco, le biblioteche e le sedi dei Comuni del Sito e della Buffer Zone – al link https://www.flipbookpdf.net/web/site/13b0b4c3bea72dafe60bd085607e6233be03292f202101.pdf.html#page/3

«In questo particolare momento storico, segnato dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti restrizioni, è essenziale rafforzare le azioni di tutela e di sensibilizzazione dello straordinario patrimonio italiano che UNESCO ha voluto elevare a siti di interesse mondiale. Per tenere viva l’attenzione sull’intreccio di valori culturali, storici e ambientali custoditi dal sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto occorre un rinnovato impegno di comunicazione per orientare ad una fruizione consapevole i cittadini e i turisti che ci auguriamo torneranno presto a viaggiare. Dichiara Donatella Bianchi, Site manager del Sito UNESCO – Il virtual tour e il libretto illustrato, realizzato anche in versione digitale per facilitarne la diffusione, sfruttano strumenti oramai di uso comune e giocano su differenti linguaggi emozionali. Questo ci consentirà di raggiungere nuovi target che vogliamo attrarre sul territorio, primo fra tutti i giovani “nativi digitali”. Far conoscere il Sito UNESCO, le sue caratteristiche, gli obiettivi di gestione e le ricadute che questi hanno sul territorio, è oggi una priorità. Identità, bellezza e fragilità rendono unico il nostro paesaggio e ne minacciano la conservazione per le generazioni future.»