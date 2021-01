Chiavari: canali acque bianche, da lunedì nuovi lavori

Dal Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Incrocio via Piacenza con via Bado Giannotto a Chiavari. Da lunedì nuovi interventi per la messa in sicurezza dei canali delle acque bianche.

Con il 2021 partono diverse operazioni per la messa in sicurezza delle condotte cittadine, soprattutto sulla rete dei canali primari delle acque meteoriche.

«Si parte lunedì 18 gennaio con un intervento all’incrocio di via Piacenza con via Ugolini e via Bado Giannotto, dove verrà modificato e deviato il tubo dell’acquedotto, con diametro di 30 cm, che occlude il transito alle acque bianche e, insieme a diversi depositi di materiale sedimentato, non consente il deflusso dell’acqua piovana raccolta.In questa zona siamo già intervenuti, a marzo 2019 abbiamo realizzato a monte una nuova canalizzazione di 140 metri richiesta e segnalata direttamente dai residenti di via Ugolini – afferma Paolo Garibaldi, consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque – Dopo le diverse video ispezioni messe in atto, abbiamo appurato che tale situazione grava sull’intera rete sino in piazza Sanfront, mettendo in sofferenza anche il collegamento con la zona più bassa di via Entella incrocio via Magenta. Il lavoro che ci accingiamo a far partire è stato appositamente richiesto dalla nostra maggioranza e finanziato da Ato vista la notevole criticità dell’area in questione. L’impegno è sempre massimo per poter risolvere i problemi da noi individuati e segnalati dai cittadini. Gli interventi da realizzare sono ancora molti, ma già programmati per tutto l’anno».