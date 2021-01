Nel tardo pomeriggio incidente in via Conturli a Carasco. Un giovane per motivi al momento sconosciuti, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chiavari poiché il conducente non riusciva ad aprire la portiera ed era rimasto imprigionato nell’abitacolo. Nel’incidente non ha riportato seri traumi ed ha rifiutato il ricovero.