Camogli: via Bettolo, al via i lavori della nuova passerella

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ascensore pubblico nel sottopasso del Torrasco, a breve avranno inizio nuove opere per migliorare l’accessibilità al centro di Camogli.

E’ ormai imminente l’avvio dei lavori della nuova passerella a sbalzo che verrà realizzata in Via Bettolo e che collegherà l’incrocio di via Lorenzo Bozzo con l’area di fronte all’istituto Nautico, consentendo ai pedoni di raggiungere piazza Matteotti in piena sicurezza.

Il progetto è stato redatto dall’Ingegner Giovanni Mezzano di Sori e dai Geometri Andrea Brignole e Gianfranco Maggiolo di Camogli.

L’intervento, seguito dal geometra Nicolò Pozzo, tecnico dell’Amministrazione Comunale e, per quanto riguarda la direzione lavori, dall’Ingegner Mezzano di Sori, sarà realizzato dall’impresa Traversone di Rezzoaglio.

Valore dell’opera oltre 160 mila euro.