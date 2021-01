Camogli: “Piazza Matteotti, attraversamenti difficili”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto della pericolosità dell’attraversamento pedonale in Piazza Matteotti nei vari punti di strisce pedonali quasi non più visibili, dove le auto che transitano in direzione della discesa di Via Rosselli, da Via Bettolo e dalla strada del cantiere spesso non rallentano davanti a strisce pedonali quasi inesistenti

Considerato che un’interpellanza su questo problema è già stata presentata nei mesi scorsi dal sottoscritto

Interpella

per conoscere se si ritiene di intervenire in merito.