Da Bernd Sauer, presidente dell’Associazione “Amici di Camogli” di Tuningen, città tedesca gemellata con Camogli, riceviamo e pubblichiamo.

Carissimi,

da pochi giorni abbiamo tanta neve, come mai! Adesso abbiamo come Voi a

Camogli niente spazio per il parcheggio, ma con la “rimozione forzata” della neve con la pala. Non abbiamo neanche spazio per la neve!

Tanti saluti!