Bogliasco: domani inaugurazione dell’ascensore

Siamo lieti di informare che domani sabato 16 gennaio alle ore 11 avrà luogo l’inaugurazione dell’ascensore di collegamento tra la Via Cavour e la Via Sessarego, opera di straordinaria utilità e importanza nel contesto della riqualificazione dell’area di “fondovalle”. Mons. Silvio Grilli, che ringraziamo anticipatamente per la presenza, impartira’ la benedizione.

Sarà cura dell’amministrazione comunicare nei prossimi giorni la modalità definitiva di utilizzo dell’impianto, utilizzo che, con ragionevole probabilità, sarà garantito e consentito a tutti attraverso la distribuzione di chiavi magnetiche già in uso per l’ascensore di collegamento tra la Via Aurelia e la Via Fritallo.

Grazie per l’attenzione e a domani!