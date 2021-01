Balneari: una nota chiarisce il labirinto delle normative

Da Angiolino Barreca riceviamo e pubblichiamo

Spettabile Redazione, ho sollecitato un mio ex giovane collaboratore, ora brillante avvocato, a redigere una nota, per quanto possibile chiarificatrice, sulla intricata questione delle Concessioni demaniali.

****

Vi sarei grato se vorrete pubblicare questo mio contributo sull’intricata vicenda dei rinnovi delle concessioni demaniali.

Avv. Matteo Malagoli

Lavori in corso nonostante le incertezze Bolkestein.

È nota la difficoltà in cui versano gli stabilimenti balneari, e in generale tutti gli imprenditori che hanno a che fare con il demanio marittimo, i quali si trovano nella difficile situazione di proteggere le proprie imprese, molte volte di famiglia ed unica fonte di reddito, facendo i conti con l’esigenza di riparare ai danni causati da mareggiate sempre più violente e frutto di ormai innegabili cambiamenti climatici.

Tutto ciò nella più totale incertezza normativa, in cui si trovano gli operatori economici del mondo balneare.

Le aziende, realtà economiche di medio piccole dimensioni e strettamente legate al territorio ligure, fino a quando potranno andare avanti in questa situazione, senza poter effettuare una programmazione degli investimenti a lungo termine?

In questo particolare momento storico, oltre alle incertezze regolamentative dettate dalla normativa Bolkestein si è aggiunta la confusione derivante dai Decreti Anti-Covid che ne rendono sempre più complicata la gestione.

Nel 2020 la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto “Rilancio”, prevedendo l’estensione delle concessioni demaniali fino al 2033, andando a rafforzare la Legge 145/2018 che prevedeva la proroga delle concessioni per 15 anni.

Regione Liguria chiede da tempo al Governo di chiarire che le concessioni demaniali interessate dalla direttiva Bolkestein (Dir. 2006/123/CE), sono concessioni di servizi e non di beni.

Tuttavia ad oggi il Governo non ha fornito alcun chiarimento.

L’art. 1 comma 683 della Legge “Centinaio”, contenuta nella più ampia legge di “Bilancio 2019, puntualizza che la ratio della proroga concessa con la Legge è anche quella di “di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese” e di “tutelare l’occupazione ed il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi”.

Anzi, in data 3 dicembre 2020 la Commissione dell’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato adeguamento alla normativa in questione. Nel mirino della Commissione Europea è finita peraltro la proroga concessa con la Legge 145/2018, anche detta Legge Centinaio, che consente ai comuni di prorogare tali concessioni fino al 2033, andando così in gara nel 2034.

Ancor più recentemente, il Consiglio dei Ministri ha impugnato le leggi della Regione Liguria sulle concessioni balneari ritenendole in contrasto con il primo ed il secondo comma dell’art. 117 della Costituzione.

Tutto ciò, agli occhi degli operatori dei settori colpiti viene complicato dal susseguirsi di pronunce giurisprudenziali contrastanti fra loro, che incrementano l’indeterminatezza della questione.

In una sentenza del 14 luglio 2016, emessa a seguito del rinvio pregiudiziale del T.A.R. Lombardia (Cause riunite C-458/14 e C-67/15), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa giudicando incompatibile la pratica delle proroghe delle concessioni, operata in Italia, con il diritto dell’Unione europea.

Per la Corte l’obiettivo è quello “di fornire a tutti i prestatori di servizi interessati – attuali e futuri – la possibilità di competere per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai consumatori e alle imprese, proteggendo allo stesso tempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse”.

La più grande preoccupazione per gli operatori dei settori interessati dalla direttiva Bolkestein, che dovrebbe essere anche quella della PA, rimane quella della grande incertezza nel caso in cui alcune P.A. decidano di disapplicare la norma nazionale a favore della normativa Europea.

Infatti, ad oggi le Amministrazioni Comunali che concedono proroghe alle concessioni demaniali lo fanno sulla scorta del complicato quadro normativo accennato ed in base anche all’art. 165 del codice dei contratti pubblici denominato “Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni”, comma 6, che impone il riequilibrio delle condizioni delle concessioni in caso si verifichino “fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico economico e finanziario”.

Tuttavia, pur avendo un quadro legislativo interno rafforzato da norme tra loro coerenti, rimane il netto contrasto con la normativa europea e tale questione, ad oggi irrisolta, crea grande incertezza sul futuro degli attuali concessionari e delle stesse concessioni demaniali per via dei noti obblighi per lo Stato Membro di applicazione delle Direttive dell’Unione Europea.

La stessa disciplina europea consentirebbe deroghe alle procedure, dovrebbe comunque prevedere una normativa a tutela delle tradizioni economiche, culturali e sociali dei singoli territori, con una particolare attenzione al fondamentale tessuto economico costituto dalle PMI, che per loro natura tutelano e valorizzano i territori in cui operano, offrendo fondamentali posti di lavoro e spinta produttiva all’economia del territorio.

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre 2018 si era già espressa sulla nota e complessa vicenda delle proroghe ope legis delle concessioni demaniali marittime, rilevando che se è vero che la proroga delle concessioni balneari non può essere disposta dal legislatore regionale, perché materia riservata alla competenza esclusiva statale, ma non si può non rilevare che con una lettura normativa orientata secondo la disciplina comunitaria non verrebbe tollerata alcuna proroga, poiché andrebbe ad incidere sulla parità di trattamento tra le imprese europee, ammettendo deroghe estremamente marginali e residuali valutate caso per caso e giustificate singolarmente.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.7874, in data 18 novembre 2019, vertente proprio su una controversia che riguardava il rilascio di una concessione demaniale nel Comune di Santa Margherita Ligure, ha ribadito che “per completezza d’esame, ritiene di dover dare conto della circostanza che la più volte citata sentenza della Corte di Giustizia Europea , sebbene abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l’ordinamento comunitario, ha nel contempo però precisato che una proroga di una concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovverosia qualora questi abbia ottenuto una determinata concessione in un periodo in cui non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”. Inoltre il Consiglio di Stato ha osservato che, la giurisprudenza ha già sostenuto in passato la necessità dell’esperimento “della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione di servizi, di imparzialità e di trasparenza”.

Da altre pronunce sempre del Consiglio di Stato si rileva che la giurisprudenza di stampo nazionale ha già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 del Codice della Navigazione che privilegia l’esperimento di procedure pubbliche, al fine di individuare il soggetto a cui rilasciare la concessione demaniale marittima.

Il TAR Puglia con la sentenza n. 1321 in data 27 novembre 2020 analizzando la proroga disposta dalla Legge Centinaio ha affermato che “la norma nazionale risulta vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna ed adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale. […] La disapplicazione vincolata ed automatica disposta dalle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata, in ipotesi, da disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune di riferimento”:

In tempi ancora più recenti la sezione Quinta del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7837, del 9 dicembre 2020, ha rilevato che: “La sentenza n. 688/2017 ha affermato che non sussiste un obbligo di legge di procedere all’affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d’appalto della pubblica amministrazione, e che l’applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all’art. 37 del Codice della navigazione, che non la prevede. Ha osservato che l’assenza di un obbligo per l’amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l’art. 37 del Codice della navigazione contempla l’ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell’ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l’amministrazione a rivolgersi a quest’ultimo.

In altri termini, “la concomitanza di domande di concessione prevista dall’art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell’amministrazione di stipulare un contratto e […] pertanto non richiede le formalità proprie dell’evidenza pubblica”, sicché “la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché

verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate”. Con la conseguenza, prosegue la decisione in commento, di dare continuità all’indirizzo espresso in materia di concessioni del demanio marittimo da questo Consiglio di Stato (VI, 26 giugno 2009, n. 5765), secondo cui “gli

obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio imposti all’amministrazione, anche a livello europeo, sono soddisfatti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del loro rinnovo in favore del miglior offerente, e ciò all’evidente fine di stimolare il confronto concorrenziale tra più aspiranti; e da un accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale, nonché motivazionale in sede di provvedimento finale, da parte delle amministrazioni concedenti, rivelatore degli incombenti adempiuti dalla amministrazione ai fini di rendere effettivo il

confronto delle istanze in comparazione (e quindi anche sul piano degli adempimenti pubblicitari preventivi), e da cui emergano in modo chiaro, alla luce delle emergenze istruttorie, le ragioni ultime della opzione operata in favore del concessionario prescelto, in applicazione del criterio-guida della più proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse”.

Tali contrasti giurisprudenziali e incertezze normative gravano esclusivamente sul destino di tante piccole e medie aziende impedendogli una programmazione dell’attività economica e di investimento necessaria e stimolando, ahimè, la crescita di sentimenti di rassegnazione negli operatori.

Ecco il grande rischio di questa instabilità: la rassegnazione agli eventi e la perdita della voglia di combattere per difendere le proprie aziende fonte di reddito per le proprie famiglie. Perché ciò non accada è necessaria l’immediatezza delle decisioni da parte degli enti deputati ad affidare, sia pure con le cautele inevitabili, le nuove concessioni. In ciò si deve tenere conto dell’esigenza degli operatori di poter programmare con largo anticipo l’avvio delle attività ed anche dei diversi periodi temporali di apertura di ciascun locale.

Infatti, se gli stabilimenti balneari solitamente avviano la stagione tra maggio e giugno, i locali più strutturati che offrono, oltre che la balneazione altre fonti di attrazione turistica, come la ristorazione e l’intrattenimento, hanno esigenze di apertura anticipata, com’è il caso, per ricordarne alcuni del nostro territorio, di Villa Porticciolo a Rapallo, del Covo e La Valletta a Santa Margherita e della Langosteria e Le Carillon a Paraggi,

Proprio quest’ultimo, eccellenza della nostra zona, tra l’altro, a fine 2020 aveva un cantiere aperto per far fronte al ripristino dei danni subiti dalle recenti mareggiate.

Tra i manager che vorrei citare e che mi hanno dato la possibilità di vedere le realtà imprenditoriali della nostra costa ligure, con le relative difficoltà – problematiche e incertezze, c’è il dottor Angiolino Barreca che in allora era amministratore di due strutture turistico-balneari molto note della riviera ligure di levante.

La rinomanza dei locali citati fa di essi meta ambita per eventi aziendali e privati le cui prenotazioni avvengono con largo anticipo, anche di anni e per i quali a maggior ragione servirebbe una definizione chiara e precisa delle tempistiche di concessione.

Ho voluto citare tali attività perché ritengo che esse possano rappresentare la svolta per i criteri da seguire per il rinnovo delle concessioni in caso di applicazione delle valutazioni comparative volute dalla normativa sulla “concorrenza”.

Quanto scritto è il frutto dell’esperienza da me acquisita durante l’attività svolta a favore di operatori del settore e frutto degli insegnamenti da essi ricevuti ed ovviamente è solo uno spunto di dialogo e confronto sulla tematica delle concessioni demaniali e la loro proroga, rimandando alle sedi opportune una trattazione più approfondita e tecnica.

Che fare, dunque?

Molti imprenditori penseranno di poter dormire sonni tranquilli, ritenendo le proroghe finora concesse una buona soluzione, tuttavia questo sono e rimangono una non-soluzione, in quanto non affrontano ancora il necessario riordino della normativa di settore.

Proprio per l’attività che mi sono trovato a svolgere a favore di diversi operatori del settore, posso garantire personalmente che le soluzioni adottate fino ad ora non sono sufficienti per garantire programmazione, investimenti continui sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, miglioramenti strutturali, ampliamento della stagionalità, incremento di posti di lavoro stabili, servizi di promozione turistica per l’intero territorio anche in periodi di chiusura per le attività balneari.

Pertanto sarà inevitabile un importante e risoluto intervento del Legislatore nazionale volto ad un riordino del settore normativo con previsioni normative che possono ben conciliarsi con l’ordinamento europeo, prevedendo altresì di effettuare una valutazione combinata e ponderata sulle caratteristiche peculiari dell’area interessata dalla concessione demaniale marittima comparando le caratteristiche del progetto presentato con la tutela del paesaggio e dell’ambiente, con i materiali utilizzati, con l’eco-sostenibilità del progetto stesso, con l’incremento occupazionale che si registrerebbe sul territorio con conseguenti positivi impatti economici..

Un imperativo, dunque, ed una consapevolezza: accelerazione dei rinnovi e programmazione di attività che prevedano anche il miglioramento delle strutture e l’ampliamento delle attività per periodi più lunghi con effetti positive per l’intero territorio, per consentire di essere sempre più di essere competitivi nel settore marittimo.