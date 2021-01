Mentre il ministro Speranza sparge pessimismo a piene mani (ma perché Leu non gli ha preferito Luca Pastorino?) possiamo fruire ancora oggi e domani di una contraddittoria zona gialla che ci consente gli spostamenti in Liguria. Incerta la situazione di sabato e domenica in un primo tempo annunciate gialle. Lo chiarirà oggi l’ennesimo decreto Conte. Cresce intanto la protesta dei titolari dei pubblici esercizi. E la scuola è un rebus.