Zoagli: ufficio edilizia privata chiuso, interpellanza

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale di “Zoagli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza inviata al sindaco

Io sottoscritto Gian Giacomo Solari in qualità di Consigliere Comunale formulo la seguente interpellanza.

Essendo praticamente chiuso l’ufficio di edilizia Privata, dai primi di dicembre, provocando notevole disagio ai cittadini e ai professionisti chiedo:

come intendete procedere nell’immediato per soddisfare le esigenze di cittadini e professionisti

come intendete procedere per il futuro per smaltire l’arretrato e fare in modo che non si verifichino questi inconvenienti.