Toti: “La Regione e facebook, un matrimonio fortunato”

La pagina Facebook della Regione Liguria supera i 100mila “mi piace”, a cui si aggiungono altri 15 mila follower. La pagina della Liguria è al terzo posto fra le regioni italiane nel rapporto tra like e numero di abitanti.

Nel 2020 sono stati 2000 i post pubblicati, di cui 900 sul coronavirus, che hanno generato 79 milioni di visualizzazioni e 254mila commenti, tutti moderati e con 1400 risposte a richieste di informazione da parte dei cittadini.

“Si tratta di un grande risultato – commenta il presidente e assessore alla Comunicazione istituzionale Giovanni Toti – che conferma come l’uso dei social media sia fondamentale per la comunicazione istituzionale e per arrivare a tutti i cittadini in modo rapido, previso e puntuale, informandoli sulle iniziative culturali e turistiche, sui i bandi aperti da Regione Liguria, promuovendo il territorio, facendo conoscere i nostri cittadini illustri. Oltre a questo – aggiunge il presidente – questi strumenti rivestono una importanza decisiva in caso di emergenze come quella del Ponte Morandi, quella legata al Coronavirus, con la pubblicazione in tempo reale dei bollettini di aggiornamento sul Covid e sulla vaccinazione, o le allerte meteo, in cui la tempestività è forse l’aspetto più importante, assieme alla precisione e all’affidabilità: nel solo 2020, la pagina Facebook di Regione Liguria ha riportato oltre 150 aggiornamento sul meteo, informando come sempre i liguri 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un crescita in un anno del 170% del numero di utenti che la seguono”.

Regione Liguria è una delle sole tre regioni presenti su tutti i principali social: oltre Facebook, anche Instagram, Youtube, Twitter e Telegram, e presto approderà anche su Tik Tok con un canale istituzionale