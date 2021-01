Strade provinciali: i lavori in corso nel Levante

Dal sito della Città metropolitana di Genova

Elenchiamo in questo post in continuo aggiornamento le ordinanze attive sulle strade provinciali relative a regolamentazioni del traffico, causate da interventi sul corpo stradale; non verranno pertanto riportati qui provvedimenti temporanei istituiti per altre motivazioni (manifestazioni, sagre, eventi sportivi).

Le ordinanze di recente inserimento sono evidenziate con tag [NEW]

SP n. 23 della Scoglina

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque superficiali; l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 23 della Scoglina, tra le progr.ve km 5+100 e km 5+400 in Comune di Favale di Malvaro.

L’impianto semaforico resterà in funzione con orario continuativo dal 16/11/20 al 05/12/20.

SP n. 26bis di Valmogliana

Per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del corpo stradale franato dal 04/01/21 l’istituzione della seguente regolamentazione della circolazione veicolare lungo la SP n. 26bis di Valmogliana, all’altezza della progr.va km 4+100, in Comune di Mezzanego:

– istituzione di un senso unico alternato a vista

– istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 18,00 ton (art. 117 comma 1 lettera i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) compresi i veicoli adibiti al trasporto di persone

– istituzione del divieto di transito per autotreni e autoarticolati

La regolamentazione della circolazione veicolare resterà in vigore fino al termine dei lavori.

Sono esentati dal divieto i veicoli impiegati nel cantiere.

SP n. 31 di San Martino di Noceto ]

Per l’effettuazione di lavori di pavimentazione stradale istituzione della seguente regolamentazione della circolazione veicolare lungo la SP n. 31 di San Martino di Noceto, tra le progr.ve km 0+000e km 4+357, a tratti saltuari, nei Comuni di Camogli e Rapallo:

– istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile

– divieto di sosta in corrispondenza del cantiere

La regolamentazione della circolazione veicolare resterà in vigore dal 19/11/20 al 04/12/20, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

– Per l’esecuzione di lavori di consolidamento del corpo stradale, l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 31 di

San Martino di Noceto, tra le progr.ve km 4+000 e km 4+100, in Comune di Rapallo.

L’impianto semaforico resterà in funzione con orario continuativo dal 11/01/21 al 22/02/21.

SP 44 di Santa Vittoria di Libiola

Per l’esecuzione di lavori di posa tubazione gas istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 44 di Santa Vittoria di Libiola, tra le progr.ve km 8+380 e km 9+760, in Comune di Casarza Ligure.

L’impianto semaforico resterà in funzione dal 01/09/20 al 01/12/20, dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

SP n. 56 di Barbagelata

– Per eseguire interventi di riparazione del muro di sostegno la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 56 di Barbagelata, all’altezza della progr.va km 8+050, in Comune di Lorsica.

La chiusura sarà posta in essere con orario continuativo dal 02/11/2020 fino a fine lavori.

SP n. 72 di Alpepiana

A causa delle precipitazioni nevose dalla data odierna (04/12/2020) la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 72 di Alpepiana, nel tratto compreso tra le progr.ve km 6+500 e km 11+669, fine strada, in Comune di Rezzoaglio, dal 04/12/2020 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

I Servizi Tecnici hanno provveduto alla collocazione della necessaria segnaletica.

SP 75 del Penna

– Per l’esecuzione di lavori di scavo, posa tubazione e posa cavo l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo la

SP n. 75 del Penna, tra le progr.ve km 5+056 e km 9+551, a tratti saltuari, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

L’impianto semaforico resterà in funzione continuativamente dal 13/07/20 al 31/07/21.

– A causa delle precipitazioni nevose e delle avverse condizioni meteo di questi giorni si rende necessario provvedere alla temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 75 del Penna, nel tratto compreso tra le progr.ve km 10+000 e km 16+200, in Comune di Santo Stefano d’Aveto,

dal 31/12/20 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità;

SP 77 di Boasi

– Per lavori di ripristino, a causa di un cedimento del ciglio stradale di valle lungo la SP 77 di Boasi, all’altezza della prog.va km 0+100 in comune di Lumarzo, istituzione di un senso unico alternato a vista, continuativamente dal 25 ottobre 2019 a fine lavori.

SP n. 227 di Portofino

– Per eseguire lavori di ultimazione collegamenti dei sottoservizi da parte delle ditte IREN ACQUA SPA, ENEL SPA e TELECOM SPA l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 227 di Portofino, tra le progr.ve km 5+700 e km 6+100, in Comune di Santa Margherita Ligure.

L’impianto semaforico resterà in funzione con orario continuativo dal 16/11 al 11/12/20.

SP n. 333 di Uscio

– A seguito di una frana istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 333 di Uscio all’altezza della progr.va km 8+450, in Comune di Uscio, in funzione continuativamente dal 16/11/20 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

I Servizi Tecnici hanno provveduto alla collocazione della necessaria segnaletica.

SP 586 della Val d’Aveto

a causa del cedimento della sede stradale dal 05/10/20 la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 586 della Val d’Aveto, all’altezza della progr.va km 27+300, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

Il provvedimento resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

Nella foto il senso unico sulla strada di San Martino di Noceto (con lunghi tratti asfaltati e in attesa di segnaletica orizzontale) a Rapallo per lavori di palificazione a rinforzo della strada