Sori: l’amministrazione Reffo presenta il lavoro fatto

Dal Comune di Sori, riceviamo e pubblichiamo

Più di 90 opere fatte in un anno e mezzo di lavoro. L’amministrazione Reffo tira le somme e presenta il grande lavoro fatto.

Con un messaggio sulla pagina Facebook del Comune di Sori l’amministrazione presenta il consuntivo dei lavori fatti dal suo insediamento sino ad oggi. Ben 90 opere che in 18 mesi di lavoro in pratica 5 opere al mese, dalle più semplici alle più complesse, opere da programma e cose fatte per via della pandemia.

“Abbiamo pensato – dichiara il sindaco Mario Reffo – di fare un elenco delle cose fatte in questo anno e mezzo di amministrazione non tanto per dire quanto siamo stati bravi, ma per dire ai soresi che noi le promesse le abbiamo fatte e le stiamo portando avanti”. Questo il commento del Sindaco al lungo elenco che è stato inviato alla stampa e sulla pagina Facebook del Comune, un elenco che comprende cose fatte dall’insediamento dell’amministrazione a pochi giorni fa e che ha lo scopo di fare il punto della situazione rendicontando, come un buon padre di famiglia dovrebbe fare, quanto portato a termine dall’amministrazione. Accanto a lavori di ordinaria amministrazione come lo sfalcio dell’erba, che comunque in epoca di pandemia diventa anch’esso complesso, coabitano attività strutturate come la Falesia o la soluzione allo scarico fognario dei Macchi che era da anni nelle cose irrisolte fanno il paio con tutta l’attività socio sanitaria e oggi economica dovuta alla pandemia.

“Una squadra coesa che lavora in stretta sinergia tra di loro e con l’aiuto degli uffici del Comune e con lo spirito giusto può far si che un lungo elenco di cose fatte, come quello riportato, sia fatto nel silenzio di chi si dedica al territorio senza cercare sempre i fasti ed i clamori della cronaca”.

Ecco il testo, scarno, senza enfasi, quasi il meticoloso elenco di quanto fatto da un’amministrazione concreta.

***

Cari concittadini e concittadine,

la fine di un anno porta a stilare un bilancio di tutto ciò che l’Amministrazione Comunale è riuscita a concretizzare, sia nella gestione ordinaria, ma anche nell’erogazione di servizi, nonché nei lavori ed opere in tutto il territorio. E questo nonostante tutte le difficoltà ed i rallentamenti incontrati soprattutto a causa dell’emergenza Covid-19, funzionando comunque a pieno regime per soddisfare al meglio le esigenze di tutti.

Di tutto questo vogliamo così aggiornarvi:

LAVORI PUBBLICI

– Realizzazione della diga soffolta a protezione della falesia del cimitero di Sori.

– Rifacimento protezione del molo.

– Realizzazione di scarichi acque meteoriche provvisori presso il blocco monumentale del Cimitero del capoluogo.

– Ristrutturazione parziale terzo piano edificio comunale.

– Realizzazione nuova parziale impermeabilizzazione piazzale di copertura Croce Rossa.

– Sostituzione griglie canalizzazione acque meteoriche Via Marinai d’Italia.

– Rifacimento attraversamento fognario di edificio pubblico in via Sauli.

– Realizzazione nuova ringhiera presso la scalinata dei “Macchi”.

– Realizzazione nuova ringhiera in Via Priaruggia.

– Riparazione muro in pietra a sostegno della strada pedonale Via D. Alighieri.

– Realizzazione aiuola di ingresso al paese sull’Aurelia – lato Ponente.

– Realizzazione nuovo impianto semaforico.

– Realizzazione di reti armate a protezione di alcune scarpate sul territorio comunale.

– Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica: centro capoluogo, Crosa Ostin, Crosa Acquericche e Via Dante Alighieri.

– Realizzazione allargamento (cordolo) e taglio siepi per nuovo parcheggio Campi sportivi.

– Messa in sicurezza struttura di copertura della Piscina comunale coperta.

– Ripristino fontana piazza Martiri della Libertà.

– Sono in fase di continuo monitoraggio i lavori di realizzazione collegamento fognario al depuratore di Recco.

Fin dai primi giorni del nostro mandato ci siamo attivati per riuscire a realizzare il collegamento stradale fra via Caorsi e via Teriasca, che sarà realizzato nell’Area Vaccari. Un progetto quest’ultimo di cui si sente parlare da tantissimi anni, ma che di fatto non ha mai preso forma in alcun modo. La fase progettuale è in via di completamento.

FRAZIONI

– Realizzazione nuova ringhiera in fraz. Sussisa stradina verso il cimitero.

– Realizzazione di nuova condotta canalizzazione delle acque meteoriche in fraz. Sussisa nei pressi trattoria “Da Rosa”, previo accordo con privato.

– Parziale riqualificazione impianto di illuminazione pubblica in alcune zone della fraz. Sussisa.

– Installazione nuovo guard-rail presso località Rupanego.

– Realizzazione (da concludersi) di nuova canalizzazione acque meteoriche Loc. Rupanego.

– Riqualificazione “TrogoliI” presso fraz. Levà.

– Rifacimento fondo in cemento strada carrabile Loc. Cortino/Teriasca.

– Realizzazione canalizzazione acque meteoriche lungo la strada carrabile Fraz. S.Apollinare.

– Riparazione muretto in pietra e realizzazione di corrimano in loc. Ponte di Capreno.

– Realizzazione allargamento (cordolo e ringhiera) per nuovi parcheggi in fraz.Capreno.

– Canalizzazione acque meteoriche nei pressi di Loc. Schenardo.

– Riparazione passerella pedonale Loc. Castagnole.

– Rimozioni alberature pericolose in loc. Fulle.

Ci siamo interessati con Città Metropolitana per l’esecuzione di:

– Guard-rail in fraz. Capreno;

– Guard-rail in fraz. Sussisa;

– Pulizia rivo fraz. Sussisa;

– Realizzazione tombinatura fraz.Capreno;

– Asfaltatura Via Caorsi.

Inoltre abbiamo collaborato con gli enti preposti per la sistemazione di situazioni ferme da anni:

– Rifacimento rete fognaria presso i “Macchi”.

– Rifacimento linea elettrica in loc. Fondovilla – Santa Croce (in fase di conclusione).

VARIE

– Sfalcio Aurelia.

– Interventi vari di manutenzione del verde, sfalcio, pulizia dei sentieri.

– Interventi vari di manutenzione edile localizzata.

– Asfaltatura, in collaborazione con Arte, strada carrabile zona “case popolari”.

SCUOLA

– Installazione nuovo ascensore presso la scuola.

– Realizzazione scala interna e interventi di miglioramento sismico edificio scolastico.

– Piano sottotetto scuola completato e consegnato finito per apertura scuola a settembre.

– Realizzazione nuovo impianto antincendio Asilo “G. Ghio”.

– Fornito la scuola di dispenser /distributori per acqua potabile e borracce in Tritan.

– La scuola sarà certificata entro il 2021 “Scuola Plastic Free” .

– Servizio trasporto scolastico dedicato con accompagnatore.

– Servizio mensa riorganizzata con modalità che rispondono a tutte le norme di sicurezza anti-Covid19 .

– Servizio prescuola.

– Servizio doposcuola per elementari e medie portato definitivamente nel piano ammezzato dell’edificio scolastico.

– Tutte le aule adeguate per ospitare in totale sicurezza gli alunni in questo periodo emergenziale.

– Centro estivo realizzato presso asilo Ghio con utilizzo di tutti gli spazi disponibili interni e del giardino nonostante la fase emergenziale.

– In fase di definizione adeguamento rete dati nell’edificio scolastico.

* Interessamento a livello regionale e presso provveditorato e supporto genitori contro chiusura sezione asilo.

– alunni e personale scolastico sottoposti al tampone antigenico rapido T.a.r. su base volontaria direttamente all’interno della struttura scolastico.

SPORT

– Abbiamo supportato lo sport in tutte le sue manifestazioni (vela, calcio, tennis, arti marziali, nuoto e pallanuoto e tutte le attività che in questo anno hanno subito grandissime limitazioni).

– Abbiamo bandito nuova gara per il campo sportivo calcio di Teriasca. Il bando è stato aggiudicato da una nuova associazione sportiva Locale che di fatto ha dato continuità al calcio sorese.

– Abbiamo ereditato una situazione economica finanziaria della gestione della piscina compromessa ma con enormi difficoltà e dispendi di energia siamo riusciti a salvare il nuoto e la pallanuoto sorese trovando un accordo con nuovi soggetti che hanno dato continuità alla storia della Rari Nantes. Il rischio reale era la chiusura dell’impianto con enorme danno e ricadute oltre che sull’aspetto sportivo anche su quello commerciale del paese.

COMMERCIO

Il commercio sorese come quello nazionale nel 2020 ha avuto un grosso danno a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Abbiamo sempre cercato di offrire supporto sia in termini di vicinanza che in termini concreti con provvedimenti di ristori ai commercianti che hanno dimostrato difficoltà.

Abbiamo offerto ai commercianti e alle Rsa gel alcolico sanificante per emergenza Covid.

TURISMO VERDE

Abbiamo sostenuto, riconoscendo e strutturando un giusto contributo ad Associazioni che si occupano del recupero e della manutenzione dei sentieri del nostro territorio valorizzando il Turismo Verde, elemento fondamentale dei nostri obiettivi.

SPIAGGIA

– Riallineamento spiaggia.

– Abbiamo effettuato ripascimento di qualità con materiale marino locale.

– Abbiamo cercato di difendere la stagione estiva siglando accordi più vantaggiosi con il personale per il salvamento che ha avuto beneficio sia sulle casse comunali che su quelle degli stabilimenti balneari.

– Abbiamo siglato un contratto per l’accoglienza ai turisti da parte di uno staff specializzato.

– Abbiamo stipulato accordi con una App regionale per dare informazione turistica per quanto concerne il contingentamento in spiaggia.

– Abbiamo realizzato un altro lotto per l’accesso ai disabili alla spiaggia dotando il nostro comune di un’altra sedia con sistema galleggiante per un accesso facilitato per i disabili al mare.

– Abbiamo subito danni, che abbiamo prontamente riparato, alle strutture presenti sulla spiaggia a causa di numerose (quasi uniche per frequenza) allerte rosse per mareggiate e pioggie torrentizie.

– Abbiamo sostenuto interventi alla piscina sulla spiaggia per i danni subiti da eventi calamitosi

TRASPORTI

– Aumentate le corse per il trasporto pubblico con le frazioni.

– Introdotto il servizio di scuolabus dedicato esclusivamente agli scolari.

SOCIALE

– Durante il periodo di Lockdown sono state mantenute le attività di sostegno alla didattica per i bambini delle scuole elementari e medie con gli educatori del doposcuola.

– Grazie agli aiuti pervenuti dal governo sono stati distribuiti buoni pasto per l’acquisto di prodotti di prima necessità.

– In sinergia con la Croce Rossa Italiana e l’Unione dei Comuni, sono state organizzate consegne a domicilio della spesa per le persone in difficoltà.

– È stata attivata una borsa lavoro, in sinergia con Ats, per sopperire alle esigenze di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia, grazie alla quale è stato possibile garantire lo svolgimento dell’orario scolastico nella sua interezza.

– È stata attivata una borsa lavoro, con fondi del Comune, per inserire una ulteriore figura che fornisca assistenza alla scuola dell’infanzia nel momento della refezione.

– È stato attivato il servizio del maggiordomo di quartiere, progetto della Regione Liguria con finanziamenti Europei, che consente di avere per un giorno a settimana figure specializzate nel sostegno e aiuto alla cittadinanza nelle attività quotidiane.

– Sono state destinate due borse lavoro già in essere ad attività necessarie a sostegno dell’attività amministrativa per risponde alle esigenze organizzative imposte dalle misure anti-Covid.

– Organizzato il Pranzo di Natale per gli ospiti della Comunità alloggio con consegna del Pasto a domicilio.

– Sostenuto e coadiuvato iniziativa di un ristoratore di zona che ha deciso di donare pasti caldi alle persone bisognose del nostro territorio.

– È in fase di promulgazione nuovo bando per agevolazioni a sostegno delle locazioni residenziali, grazie ai fondi destinati dalla Regione.

– Continuato nella tradizione iniziata nel 2019 con la realizzazione di manifestazione dedicata nella giornata della disabilità del 3 dicembre.

– Dopo diversi anni è stato deciso di aprire il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari) situate nel nostro comune, per poter stilare una nuova ed aggiornata graduatoria. La gestione del bando è stata affidata ad Arte.

– Attivazione borsa lavoro, con fondi comunali, per inserimento di una persona a sostegno delle mansioni operative dell’area tecnica.

– Siglato contratto di locazione fondazione asilo Ghio.

– Sottoscritto nuovo Regolamento gestione servizi Unione dei comuni.

– Bandito e affidato servizio per gestione Comunità Alloggio centro paese.

– Gestione accoglienza per accesso agli Uffici pubblici del Comune.

– Istituita figura ecoausiliario per assicurare una più specifica ed incisiva azione nell’accertamento di violazioni alle norme riguardo raccolta differenziata, pulizia e decoro suolo pubblico.

– Corsi di avvicinamento al Teatro e alla recitazione in collaborazione con il Teatro pubblico Ligure.

POLIZIA LOCALE

– Nomina nuovo PO Polizia Locale comandante Mirko Mussi.

– Attivate tutte le procedure per la sterilizzazione dei gatti randagi sul territorio