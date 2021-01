Sestri: Eurospin, stamattina inaugurazione con la sindaca

Questa mattina in via Unione Sovietica a Sestri Levante, inaugurazione del nuovo punto vendita Eurospin di cui è titolare Andrea Picasso, un nome significativo e di garanzia nella gestione dei supermercati in diversi Comuni della Riviera. Presente al taglio del nastro la sindaca Valentina Ghio accompagnata dall’assessore al commercio. La famiglia Picasso, come avvenuto in altre analoghe occasioni, ha regalato cancelleria destinata alle scuole. L’apertura ha suscitato molto interesse in città, anche per il rapporto qualità-prezzo.