‘Santa’: domani mercato settimanale; e gli ambulanti spiegano

Dagli operatori del Mercato settimanale di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Tutti gli Operatori del Mercato Settimanale di S. Margherita Ligure si scusano con la Cittadinanza per l’eventuale disturbo causato dalla manifestazione di Venerdì 8/01/21. L’azione è risultata necessaria.

Alcune ore dopo la manifestazione, è stata ottenutala possibilità che 3 su 5 dei delegati venissero ascoltati nonostante l’Amministrazione volesse inizialmente riceverne solo 2.

Tutti si scusano anche per non aver svolto il Mercato e non aver dato così il servizio abituale alla Cittadinanza, garantendo, però, quello del settore alimentare. Mettere in risalto le problematiche presenti era di estrema importanza. Ne è prova che tutti gli ambulanti hanno aderito alla manifestazione, rinunciando ad una giornata lavorativa ottimale, visto il lungo periodo di pioggia, e considerando anche che i due venerdì precedenti non si era svolto il mercato per la coincidenza con il Santo Natale e il Capodanno.

Tante le problematiche. Sono state affrontate ed è stata riscontratala volontà di cercare di risolverle, anche quelle croniche che impattano da sempre sull’area mercatale. Quelle imminenti sono che d’ora in poi il Mercato si svolgerà regolarmente nonostante la presenza del cantiere. Inoltre, per i venerdì mattina, l’Amministrazione chiederà la sospensione dei lavori con lo scopo di non disturbare acusticamente e logisticamente la zona, garantendo anche una maggiore sicurezza per gli utenti del mercato stesso.

Gli Operatori della zona interessata ai lavori, potranno scegliere liberamente dove posizionarsi fra i posteggi disponibili, come, se lo gradiranno,quelli di via XXV Aprile.

Per chiarire, nell’incontro del 25 Settembre 2020, le Associazioni hanno sollecitato le modalità di spostamento visto che non si sapeva ancora quanti fossero i posti da eliminare e quanti quelli disponibili da riassegnare. Planimetria e disposizioni sono state comunicate venerdì 11 dicembre 2020 e sarebbero dovute entrare in vigore il venerdì successivo. Sono però state ulteriormente cambiate nella lettera di convocazione per la video conferenza del 15 dicembre e ancora ricambiate nella lettera mandata via Pec il 21 dicembre 2020.

Lo spostamento si sapeva da febbraio ma è stato definito a dicembre non certo per responsabilità delle Associazioni o degli Operatori.E’ doveroso sottolineare che il Mercato è presente da prima degli anni sessanta, che ha partecipato allo sviluppo dell’economia della Cittadina alla pari delle altre attività presenti sul territorio, sia con il pagamento dei tributi, sia creando attrattiva ed indotto a quella parte commerciale che gravita attorno all’area mercatale e non solo. Anche le rimozioni per il divieto di sosta sono una bella entrata per le casse comunali. Altri Comuni hanno valorizzato il proprio mercato creando così delle attrattive turistiche di tutto rispetto. Hanno dimostrato che gli Ambulanti sono tali di nome ma attività comunali alla pari di quelle in sede fissa. Non sono “ospiti” come alcuni, sbagliando, pensano. Non sono solo attività in concorrenza con altre ma in sinergia: portano visibilità e richiamo dalle zone limitrofe.

In conclusione, gli Operatori del Mercato di Santa Margherita Ligure si augurano un giorno di poter collaborare con un’Amministrazione che abbia le potenzialità e il desiderio di offrire, per posizione e blasone della Città,il Mercato che si merita. Fruibile a tutti, in sicurezza,con un ottima offerta merceologica (nel biennio 2005/2006, gli anni sul lungomare,erano presenti una quindicina di Operatori che frequentavano anche quello di Forte dei Marmi, ora,ce ne sono solo due) e nella splendida cornice dei giardini al mare.Un sentito ringraziamento al personale dell’Arma dei Carabinieri della locale Compagnia.

