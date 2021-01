‘Santa’: chiusura di via Trieste, scattano le modifiche di 2 linee Atp

Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Si informa che da lunedì 18 gennaio, a seguito della chiusura al traffico veicolare di via Trieste, nel comune di Santa Margherita Ligure, le linee 73 e 82 modificheranno il percorso, fino al termine dei lavori, come di seguito indicato:

· la linea 82 raggiungerà la stazione F.S. transitando da via Roma;

· la linea 73 effettuerà capolinea in Piazza Vittorio Veneto (di fronte alla biglietteria). Le corse in direzione Ruta – Camogli – Recco non transiteranno dalla stazione FS.