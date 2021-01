RASSEGNA STAMPA. “Appalto rifiuti, no alle imposizioni”

Oggi, giovedì 14 gennaio, auguri a Felice. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: capriata (struttura portante per la copertura di capannoni). Proverbi: “Chi da giovane ha un vizio, in vecchiaia fa sempre quell’uffizio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il secolo XIX. Appalto rifiuti metropolitano; i sindaci del Tigullio vogliono contare; l’entroterra sulla stessa lunghezza d’onda. Covid: frenano contagi e ricoveri, i vaccinati sono quasi 3.000. Concessioni demaniali: il Tigullio orientale si adegua a quello occidentale, proroga tecnica di due anni.

Moneglia: bando a sostegno degli affitti. Sestri Levante: Trump-Biden oggi incontro su web. Lavagna: Nido, va in pensione Anna Crovo. Chiavari: pasti ai bisognosi, ogni domenica boom di volontari. Chiavari: rilevatori di gas, raffica di raggiri. Chiavari: Vincenzo Ventura, 49 anni muore davanti ai passanti in carruggio. Chiavari: Bartolomeo Costa 61 anni muore in casa da solo in via Entella. Chiavari: la geografa Claudia Vaccarezza ospite del Bandolo. Chiavari: scogliere erose dal mare, confronto sui lavori. Chiavari: premio ai dipendenti di Calata Ovest. Chiavari: legname in spiaggia, via libera a roghi controllati. Chiavari: diffamazione contro Gabriella Bersellini, assolti Roberto Rombolini e Giuseppe Lagomarsino. Chiavari: sul futuro della Cittadella serve dibattito pubblico. Chiavari: semaforo Bacezza, a giorni il collaudo.

Rapallo: linea telefonica fuori uso. Rapallo: muore a Roma suor Lidia Santilli. Rapallo: servizio civile, pubblicato il bando. Santa Margherita Ligure: prove di dissequestro sulla Fabio Duo.

Camogli: Istituto nautico, la felicità di ritrovarsi a scuola.

Fontanabuona: linea telefonica fuori uso. Cicagna: Matarella risponde ai bambini. San Colombano: sportello di consulenza e open day.