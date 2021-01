Rapallo: Vanda, volontaria dell’Avo, morta a 102 anni

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

fCon grande dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa della signora Vanda Bastianello, che ho avuto il piacere di conoscere due anni fa. La storia di Vanda, nata il 26 settembre 1919, mi aveva molto colpito e commosso: a 100 anni, prestava ancora servizio come volontaria Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) all’ospedale N.S. di Montallegro. Un bellissimo esempio di forza di volontà e amore per il prossimo che porterò sempre con me.

Un caro abbraccio alla figlia, ai nipoti e ai familiari da parte di tutti noi.