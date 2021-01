Parco Cinque Terre: e-bike tour

di Guido Ghersi

Un avvincente tour in e-bike nel Parco Nazionale delle Cinque Terre è in programma sabato 16 gennaio alle ore 9 con partenza dalla frazione spezzina di Biassa. Con le biciclette a pedalata assistita si giungerà, passando per i boschi, al Colle del Telegrafo, poi si proseguirà sul sentiero fino a Volastra e da lì a Manarola, due frazioni del Comune di Riomaggiore dove è previsto del tempo libero per visitare i due borghi. Nel pomeriggio il rientro passando dalla strada panoramica. Per partecipare la mail è la seguente: meeters.org/event/ebike.tour-5-terre