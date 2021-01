Dalla pagina facebook del sindaco di Chiavari Marco di Capua riceviamo e pubblichiamo

Vi aggiorno, in piena trasparenza, sull’andamento dell’emergenza COVID a Chiavari.

I positivi oggi sono 85, in calo di 4 unità rispetto a ieri che erano 89.

Di questi 85, 12 sono ricoverati in Ospedale.