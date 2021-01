Camogli: rimborso servizio scuolabus marzo-giugno 2020

da www.comune.camogli.ge.it

Servizio scuolabus. Domanda per il rimborso periodo chiusura marzo-giugno 2020 per covid-19.

Il rimborso per i mesi marzo-giugno 2020 spetta agli alunni che hanno frequentato la Scuola superiore di I° iscritti al servizio di trasporto scolastico di Camogli nell’a.s 2019/2020.

Per poter beneficiare del rimborso, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere iscritti al sevizio di trasporto scolastico nell’anno 2019/2020;

b) Essere in regola con il pagamento della retta;

Il contributo erogabile ad ogni utente del servizio è di € 40,00.

I moduli potranno essere reperiti:

– sul sito internet del Comune di Camogli: www.comune.camogli.ge.it

– atrio del Comune di Camogli sito in Via XX Settembre n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La domanda dovrà essere consegnata nelle seguenti modalità: entro le ore 12.00 del 15 febbraio.

• a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.camogli.ge.it

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda e/o della consegna e per maggiori chiarimenti, telefonare al numero, 0185-729031, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12).

Le modalità di erogazione del contributo e la domanda è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Camogli, e sul sito istituzionale del Comune www.comune.camogli.ge.it

