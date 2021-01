di Guido Ghersi

Il Comune di Borghetto Vara, guidato dal sindaco Claudio del Vigo, al fine di venire incontro alle famiglie degli alunni ha deciso di offrire la mensa gratuita ai ragazzi dal 1° ottobre scorso fino al 31 dicembre 2020, con il rimborso delle spese sostenute in questi primi tre mesi di scuola. Per i rimborsi le famiglie dovranno compilare un apposito modulo che si può ritirare in Comune che poi provvederà a rimborsare la relativa somma.