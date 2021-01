Avegno: “Scuola, contributi anche a chi non frequenta quella del nostro comune”

Dai consiglieri del gruppo “AttivaAvegno” Margherita Ceravolo e Paolo Pinna riceviamo e pubblichiamo

In apertura del Consiglio comunale di Avegno del 30 dicembre 2020, che può essere visto al link https://youtu.be/vUH7SUdoHE4, comunque sul sito del comune, i due gruppi di minoranza hanno avanzato la proposta affinché venga dato un contributo anche alle famiglie residenti ad Avegno che hanno i figli iscritti al tempo pieno in altre scuole perché non previsto nella scuola di Avegno.

Inoltre si chiede analogo contributo per chi ha figli che frequentano l’asilo nido in altro comune perché assente in Avegno. Il contributo relativo ai mesi di settembre/ dicembre è lo stesso di quello indicato nella determina del 30 novembre che esenta dalla retta della refezione e trasporto scolastico le famiglie degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria di Avegno .

Abbiamo chiesto la costituzione di una Commissione ad hoc, composta da membri della maggioranza e della minoranza, per collaborare e monitorare la riqualificazione dell’ex oleificio Capurro perché sia rispettato l’interesse privato con quello pubblico. Da sei anni la minoranza è impegnata nella riqualificazione dell’area.

Approvata all’unanimità l’intervento per il ripristino della strada di Pietrafitta.

In ultimo, seppur nella prima mezz’ora di Consiglio, segnaliamo il diverbio acceso tra la consigliera Ceravolo e il Presidente del Consiglio Olivari in merito agli interventi in aula del funzionario dell’area finanziaria. Secondo l’art. 49 del regolamento del Consiglio comunale i funzionari possono intervenire nel Consiglio in supporto ma non sostituirsi agli interventi del Sindaco o degli Assessori. Ognuno deve intervenire in Consiglio per il proprio ruolo e competenza.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti (9) che, seppur in numero ridotto rispetto al rapporto con la popolazione, svolgono il proprio lavoro con professionalità e competenza, anche e soprattutto in questo periodo difficile a causa della pandemia.