Sestri: nuove spiagge nell’ex Ottagono, a giorni il bando per la gestione

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Oggi la Giunta comunale ha approvato due importanti delibere.

La prima riguarda gli indirizzi per la realizzazione e la gestione delle due nuove spiagge libere attrezzate dell’area ex Ottagono: dopo l’approvazione delle linee guida uscirà, entro pochi giorni, il bando di gara, che sarà pubblicato sul sito del Comune ma di cui vi daremo notizia anche qui.

La Giunta ha poi approvato la richiesta di finanziamento per la progettazione definitiva di ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio: si tratta di interventi per l’attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bartolomeo e via Mons. Vattuone, del rio Stafford e la progettazione per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul Petronio, in località Pestella.