Sestri: misterioso incidente, e la persona alla guida fugge

Misterioso incidente la scorsa notte poco dopo le 3.15 in via Terzi a Sestri Levante. Un’auto ha perso il controllo ed è finita contro un muro; visti i danni si presume che la velocità fosse sostenuta. La persona alla guida, uscita dall’abitacolo, si è data alla fuga. Non risulta si sia presentata al pronto soccorso per curare eventuali ferite. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Chiavari perché si temeva che l’auto, da cui usciva un filo di fumo, potesse incendiarsi. Compito dei carabinieri stabilire la proprietà dell’auto, capire se era stata rubata e chi fosse alla guida. Verificare se scopo della fuga fosse quello di evitare l’alcoltest o eventuali altre cause dell’incidente.