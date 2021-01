Rifiuti: un solo ambito da Portofino a Moneglia, i sindaci decidono la linea

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto questa mattina un incontro tra i sindaci del Tigullio costiero che hanno preso atto dell’intendimento di Città Metropolitana di affidare in house per 15 anni la gestione del servizio di raccolta rifiuti, come già avvenuto per l’ambito genovese. Hanno preso parte alla riunione i comuni di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino, Zoagli, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.

Gli amministratori chiederanno di essere ricevuti dal sindaco metropolitano Marco Bucci per essere coinvolti concretamente nelle scelte relative ai metodi individuati per l’attribuzione del servizio stesso.

I cittadini saranno direttamente interessati da tali decisioni in quanto regoleranno l’importo della Tari che dovranno corrispondere e la qualità del servizio di pulizia e raccolta differenziata che andranno a ricevere. Il Tigullio risponde in modo compatto e unito, con spirito di collaborazione, per tutelare le peculiarità e le specificità di un territorio e di una popolazione con esigenze particolari. Verranno, anche, presi contatti con i sindaci dell’ambito del Rio Marsiglia per condividere un percorso comune.