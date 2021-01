Sono frequenti i casi in cui il comune di Recco è obbligato a rimuovere carogne di animali morti e conferirli in apposite discariche. Anni fa era successo con la carcassa di una balena, più frequentemente di cinghiali. Ora l’amministrazione, tramite una delibera dirigenziale, ha affidato l’incarico di rimozione e smaltimento per tutto il 2021 alla ditta “Eco-Ver srl” di Genova; prevedendo quattro o cinque interventi al prezzo complessivo di 1.830 euro, Iva inclusa.