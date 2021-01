RASSEGNA STAMPA. Rifiuti, no all’appalto metropolitano

Oggi, mercoledì 13 gennaio, auguri a Ilario. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: scatenare (sciogliere da catene; spingere alle estreme conseguenze; abbandonarsi senza alcun ritegno agli istinti; prorompere con violenza; impegnarsi allo spasimo e con successo; darsi alla pazza gioia). Proverbi: “Ogni agio porta sempre un disagio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rifiuti: i Comuni del Levante contro l’appalto unico della Città metropolitana (Commento. Vanificherebbe i risultati raggiunti da tanti Comuni; decisione calata dall’alto; torna Genova matrigna e probabile curva discendente nelle simpatie verso Toti e i suoi ambasciatori).

Covid: “Un decesso e 43 contagi, c’è la terza tranche di vaccini”; “Scatta l’allarme morosità incolpevole”; “Bando sostegno affitti; pioggia di domande a Sestri Levante”; “Portofino Coast, pensare al turismo post covid”. “Universitari a casa contro il rischio trasporti”. “Finalmente nonna Gabriella abbraccia la nipotina”.

Riva Trigoso: frana di via Gramsci, domani riapre la strada. Sestri Levante: si cerca una sede per gli ambulatori. Sestri Levante: tè caldo , biscotti e coperte ai senza tetto. Chiavari: accordo con i padri oblati, 15 aule nell’ex sede Inps. Chiavari: spaccia eroina e la nasconde in auto. Chiavari :in A-12 rimosse le gallerie foniche. Chiavari: litiga con la mamma e fugge, ritrovato.

Rapallo: ruba la cassa in hotel. Rapallo: buche e voragini sulle strade, la pioggia frena gli interventi. Rapallo: in piazza Venezia lavori per stazione di pompaggio del depuratore. Santa Margherita Ligure: infortunio, nuovi accertamenti a bordo della nave-pontone sotto sequestro; ma non ci saranno ritardi nei lavori.

Cicagna: lavori per mettere in sicurezza le strade.