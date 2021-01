Lavagna: via Barattina, inizio dei lavori

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott.Gian Alberto Mangiante informa i cittadini che, previsto per i primi giorni della prossima settimana, salvo impedimenti di forza maggiore, l’inizio dei lavori di consolidamento della sede stradale del tratto di Via Barattina interessato dalla frana del dicembre 2019.

“L’Amministrazione, che ha sempre ritenuto assolutamente necessario e prioritario procedere con estrema urgenza all’intervento, non appena ha potuto, ha individuato le risorse necessarie al fine di poter procedere esecutivamente in tempi rapidi alla realizzazione dei lavori promessi. Seppur con notevole sforzo, per un Comune come quello di Lavagna dalle vicissitudini finanziarie ben note, per altro ad oggi senza alcun tipo di sostegno esterno, si potrà garantire nel breve alle famiglie che abitano in zona Ruscalla un transito in tutta sicurezza.” dichiara il Sindaco Gian Alberto Mangiante.

Il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura di sostegno della sede stradale nel tratto interessato dal cedimento.

Via Barattina, così come da ordinanza n. 109 del 21/12/2019, continuerà ad essere chiusa al transito al fine di garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e nel più breve tempo possibile.

“La frazione di Ruscalla sarà raggiungibile solo passando da Cogorno, dove il traffico sarà regolamentato da un impianto semaforico. Come concordato con l’Amministrazione Comunale di Cogorno, il progettista dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e gli uffici competenti, non appena le condizioni di ripristino lo permetteranno, sarà nostro impegno verificare una possibile riapertura del transito lungo Via Barattina, rimandando tali valutazioni allo stato di avanzamento dei lavori.” aggiunge l’Assessore alla Viabilità Chiara Oneto.