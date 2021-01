Emergenza covid: nuove norme restrittive, fino e oltre Pasqua

Il ministro speranza ha annunciato il peggioramento della situazione covid e le nuove norme restrittive che verranno formalizzate stasera dal Consiglio dei ministri.

Periodo da sabato 16 al 30 aprile

Bar e ristoranti; asporto vietato dopo le 18; solo consegne a domicilio.

Spostamento vietato tra regioni anche in zona gialla se non per motivi di lavoro, santità ed emergenza

Previste zone bianche con rt inferiore a 1 e meno di 50 positivi ogni 100.000 abitanti.

Sotto le vecchie regole che da sabato saranno più stringenti