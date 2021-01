Chiavari: sabato in Consiglio depuratore e area di colmata

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Chiavari è convocato per il giorno sabato 16 gennaio alle ore 15 in modalità da remoto utilizzando la piattaforma “Cisco Webex Meetings”, per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno come di seguito riportato:



1. Mozione presentata in data 30/12/2020 protocollo 50702/2020 dai consiglieri comunali Levaggi Roberto, Garibaldi Silvia e Daniele Colombo. avente ad oggetto: “Depuratore di valata”.

2. Ordine del giorno presentato in data 12/01/2021 protocollo 1209/2021 dal sindaco Marco Di Capua avente ad oggetto “Linee guida piazza Giovanni Paolo 2° e nuova piazza mare – Ordine del giorno”



E’ possibile seguire la diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Chiavari