Chiavari: prospetti ovest ed est di Palazzo Rocca, assegnati i lavori

«Stiamo riportando al suo originario splendore uno dei palazzi più importanti di Chiavari. Il restauro di tutto il complesso di Palazzo Rocca proseguirà grazie al rifacimento delle facciate est ed ovest. A completamento degli interventi iniziati sui prospetti nord e sud, sono stati assegnati i lavori relativi al restyling del parte ovest della villa, per un importo complessivo di 71 mila euro. Aggiudicata anche l’esecuzione del restauro pittorico del prospetto est, con sistemazione di 17 serramenti grandi e 4 più piccoli, per circa 229 mila euro – interviene il primo cittadino, Marco Di Capua – La mia Chiavari del futuro ruota intorno a grandi progetti che si iscrivono all’interno di un disegno più ampio di valorizzazione e rivitalizzazione anche del patrimonio culturale e storico cittadino. Dal recupero di Villa Rocca e del suo parco, del palazzo della Cittadella e della Torre Civica, del Chiostro di San Francesco e dell’oratorio della Crocetta. Infine, sabato presenterò in consiglio comunale le linee guida del nuovo progetto della Colmata mare: un nuovo waterfront, con un polmone verde e spazi a disposizione dei chiavaresi».