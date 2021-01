Non risponde alle chiamate e i parenti impensieriti avvertono il 112. In via Entella a Chiavari nel primo pomeriggio arriva il 118, la polizia urbana e i vigili del fuoco incaricati di entrare da una finestra ed aprire la porta di casa ai soccorritori. Tutto inutile, la persona, classe 1959 è deceduta. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe ordinare l’autopsia per capire le cause, naturali, del decesso.