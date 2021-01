Chiavari: “il bandolo social”, venerdì con Claudia Vaccarezza

Da Marco Branchetti, associazione di cultura politica ‘il bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Questo venerdì vi proponiamo: Claudia Vaccarezza, geografa, storica e membro dell’Osservatorio dei Fenomeni Urbani della Società Economica di Chiavari.

Il paesaggio rurale storico – ovvero tutte quelle porzioni di territorio in cui gli ordinamenti colturali sono caratterizzati da una lunga persistenza storica e forti legami con i sistemi sociali ed economici locali che li hanno prodotti – costituiscono un patrimonio culturale di grande valore.

“Il paesaggio rurale storico è un bene culturale riconosciuto dal codice dei beni culturale e paesaggistici”.

Con questa definizione esordisce Claudia Vaccarezza nel suo prezioso contributo alla conoscenza di una realtà, quella del paesaggio rurale storico, per il cui studio necessitano una molteplicità di conoscenze diventando strumento indispensabile per una corretta gestione della pianificazione anche nei piani urbanistici, inoltre questo studio può andare a comprendere quali buone pratiche mettere in atto per contrastare gli effetti dell’abbandono.

Purtroppo nella nostra regione è presente una copertura forestale di recente formazione ,di scarsa qualità ambientale ed insicurezza geologica, ed ormai poche sono le tracce del pascolo alberato presente nell’Appennino che ormai troviamo solo in aree protette.

Il punto è che bisogna, non solo comprendere i processi che hanno portato alla situazione attuale, ma cercare soluzioni che non sono il semplice ritorno alla montagna di cui si è tanto dibattuto recentemente, trasportandovi gli stili di vita urbani, ma prendersi cura di questo patrimonio culturale e storico che, se perso e condannato all’oblio, ha una perdita di valore ambientale ed ecologico.

Per approfondire questo tema Claudia Vaccarezza ci consiglia:

– Sulle tracce dei pastori Sagep Edizioni

– I monti sono vecchi di Roberto Maggi De Ferrari Edizioni

– Collana Terre incolte Oltre Edizioni

– Coltivare e Custodire di Sandro Lagomarsini Edizioni Libreria Editrice Fiorentina