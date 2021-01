Chiavari: “Ex area Italgas, bocciato il progetto di edilizia”

Dal Comitato contro la cementificazione dell’area ex Italgas riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato contro la cementificazione dell’area ex Italgas ha finalmente appreso in via ufficiale, direttamente dal Sindaco Dott. Marco Di Capua, che è stato bocciato il progetto di edilizia residenziale in tale sede. Il Comitato ricorda inoltre che il Sindaco nel febbraio 2020 stava trattando con Italgas per cercare di realizzare nell’area in oggetto posteggi e giardini pubblici.

Comprendiamo la necessità di trovare nuove soluzioni per il mondo della scuola, ma al momento è altrettanto sentito il bisogno di spazi verdi e di parcheggi in un’area già gravata dal traffico dei residenti, dei lavoratori e di tutte le attività ospitate dall’ex nuovo Palazzo di Giustizia.