Chiavari: bruciare il legname in spiaggia, 9 le regole

Chiavari, con un’ordinanza sindacale, autorizza l’accensione di fuochi sulla spiaggia allo scopo di bruciare tronchi e rami portati sul litorale dalle mareggiate. E’ però necessario rispettare 9 regole.

Eliminare carta, plastica, gomma e vetro da conferire secondo le modalità in vigore in città; non va bruciato il materiale legnoso con resine, pitture o impregnanti ed elementi inquinanti; il materiale dovrà essere composto in piccole cataste asciutte in modo da non provocare fumo; ogni catasta dovrà garantire la necessaria ossigenazioni per ottenere la combustione completa; non devono essere utilizzati materiali di innesco inquinanti; gli altri nelle dosi necessarie per l’accensione; le operazioni devono avvenire con vento che spiri verso il mare e in buone condizioni di visibilità; inoltre occorre essere presenti per consentire l’immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione; prima di accendere una seconda catasta occorre che sia completamente spenta la precedente; deve essere evitata la dispersione di ceneri a tal fine è consigliabile che la catasta venga fatta su basi in cemento preesistenti; infine occorre agire evitando qualsiasi forma di inquinamento.