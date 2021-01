Chiavari: Asl, la dott.sa Cruceli cessa l’incarico, le subentra il dott. Rinosi

Dall’ufficio stampa dell’Asl4 riceviamo e pubblichiamo

A seguito cessazione della Dr.ssa Cruceli dall’incarico provvisorio di Assistenza Primaria per il comune di Chiavari, con la presente si comunica che, a far data dal 18/01/2021 ed in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, gli assistiti assegnati alla dott.ssa Cruceli saranno presi in carico automaticamente dal Dott. Fabio Rinosi (Cell. 3517329083), che opererà nello studio sito in Via Martiri della Liberazione 129 – Chiavari, con il seguente orario:

Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 su appuntamento

Martedì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00 su appuntamento

Mercoledì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00 su appuntamento

Giovedì: dalle ore 18:30 alle ore 19:30 su appuntamento

Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 su appuntamento

L’ufficio Medicina di Base di Chiavari (Tel. 0185/329420) sarà a disposizione per ulteriori chiarimenti.