Chiavari: appalto unico rifiuti, incontro dei sindaci

Oggi alle 11.30 si riuniscono a Chiavari i sindaci del Tigullio contrari all’appalto unico metropolitano dei rifiuti. Il timore è quello di vanificare i risultati encomiabili raggiunti da diversi Comuni grazie anche alla collaborazione dei cittadini in fatto di differenziata. Va però detto che le scelte del levante possono apparire contraddittorie: l’unificazione del trasporto pubblico su gomma in Amt non ha avuto opposizioni, pur rischiando i Comuni della Riviera di pagare i pesanti debiti di Amt.