Valli del Parco dell’Aveto: le ciaspolate

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” Valli del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Con una quantità di neve che non ricordavamo davvero da parecchi anni e grazie al ritorno della Liguria in zona gialla, sperando non intervenga una revisione della classificazione, questo fine settimana non possiamo fare a meno di prendere le ciaspole e andare a esplorare i paesaggi incantati della Val d’Aveto con una delle tante escursioni guidate in programma.

Mentre l’escursione del Parco dell’Aveto prevista per domenica è già al completo, le Guide Meraviglie d’Aveto propongono per sabato 16 gennaio una ciaspolata da Rocca d’Aveto alla Valle Tribolata (prenotazioni tel. 348.0906206), e per domenica 17 alla foresta della Roncalla e al Lago Nero, attraversando un paesaggio da fiaba (prenotazioni tel. 347.3929891).

Partirà invece dal Rifugio delle Casermette del Penna l’escursione con le ciaspole che domenica porterà fino in vetta al Monte Penna, tra panorami davvero mozzafiato (prenotazioni tel 0185.1676495 – possibilità di noleggiare le racchette da neve).