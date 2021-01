da Facebook Comune di Sestri Levante

Anche nel 2021 la Ludoteca nel parco prosegue le sue attività, anche se a distanza, con i laboratori per i bambini della primaria.

Giovedì 14 gennaio, alle ore 17, è in programma “Costruiamo insieme la macchina del tempo”.

Il laboratorio è gratuito e realizzato grazie al progetto Movi-menti di Con i Bambini.

Le credenziali per l’accesso si richiedono scrivendo a olivia.bertagna@gruppotassano.it.