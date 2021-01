Sestri: bando affitti, ricevute 237 domande

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Si conclude con il bando affitti, chiuso l’8 gennaio, la prima tranche di misure di sostegno dedicate alle categorie di cittadini maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Sono state 237 le domande di contributo ricevute dai Servizi Sociali, la cui verifica sarà avviata in questi giorni per terminare entro la fine di marzo.

Il Comune, grazie a fondi governativi e regionali dedicati, ha stanziato 500mila euro per la prima sessione di misure di supporto suddivise in tre macro categorie, sociale, economica, culturale e sportiva, per dare un segnale di attenzione alle categorie più colpite dalla pandemia. Tra queste ricordiamo i bandi per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità e di supporto agli anziani (riscaldamento e trasporti).

Restano aperti tuttavia i tre nuovi bandi, lanciati il 31 dicembre, per il sostegno a famiglie, imprese e associazionismo, che, con un finanziamento complessivo di 230mila euro, vanno a completare l’articolato sistema di sostegno attivato dal Comune di Sestri Levante. I tre bandi rimarranno infatti attivi fino al 1 febbraio 2021, in modo che i potenziali beneficiari abbiano tempo per prenderne visione e richiedere eventuali chiarimenti.

Tutti i bandi e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune www.comune.sestri-levante.ge.it o reperibili in forma cartacea presso l’Urp della sede di piazza Matteotti dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00. Tutte le informazioni inerenti i requisiti per fare domanda e le specifiche relative ai contributi sono presenti all’interno di ogni bando.

Tutte le domande, con documentazione allegata, dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 1 febbraio 2021 ai seguenti indirizzi mail:

– Bando per le famiglie: bandofamiglia@comune.sestri-levante.ge.it

– Bando per le imprese: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

– Bando per le associazioni: ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it

oppure con raccomandata a/r alla sede di piazza Matteotti 3,16039 Sestri Levante o consegna a mano all’Urpdi piazza Matteotti, aperto dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00.