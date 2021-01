Regione: “Toti assente in Consiglio, ennesimo sgarro”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Il copione si ripete: il presidente di Regione e assessore alla Sanità ha chiesto anche per oggi congedo e dunque non sarà presente in Consiglio regionale nonostante le numerose interrogazioni che ne chiamano in causa le competenze. La più importante delle quali è certamente la Sanità, mai come ora centrale tra emergenze, vertenze e criticità territoriali. Quanto sta accadendo l’avevamo ampiamente previsto a inizio legislatura: Toti non ha tempo di occuparsi della Sanità ligure a 360°, come ha peraltro dimostrato anche ieri non presentandosi in II Commissione, dove era atteso per audire gli Oss di Spezia e i loro sindacati. Le questioni che chiamano in causa la salute pubblica sono numerose, vanno affrontate con puntualità e non a colpi di congedi. All’attuale vergognosa situazione va trovata una soluzione e per questo abbiamo proposto di convocare un ufficio di presidenza integrato. Non è accettabile che si continuino a sprecare soldi pubblici per Consigli regionali a scartamento ridotto: di questo passo, la percentuale di interrogazioni sulla Sanità cui risponderà l’assessore competente Toti non si avvicinerà neanche lontanamente a performance accettabili”, dichiarano i consiglieri regionali del M5S.