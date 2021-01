Regione: la seduta pomeridiana del Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana

Nuova frana di Montalbano, nel Comune della Spezia

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se tutti i lavori previsti e finanziati, compresi quelli di messa in sicurezza del versante della collina tra Isola e Montalbano e di regimazione delle acque, sono stati realizzati e correttamente conclusi e di affiancare il Comune della Spezia per lo studio, il monitoraggio e la soluzione dei movimenti franosi che derivano dal dissesto idrogeologico a cui è sottoposta la collina di Montalbano e che non sarebbero stati risolti dall’intervento eseguito in precedenza. Pastorino ha ricordato, al riguardo, la recente frana all’altezza di corso Marconi, alla Spezia.

L’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone ha spiegato che il Comune della Spezia ha comunicato che « tutti i lavori previsti e finanziati, compresi quelli pregressi di mitigazione del dissesto sono stati regolarmente eseguiti e collaudati e che sono state compiute ulteriori opere di mitigazione del rischio idrogeologico» e ha illustrato nel dettaglio questi interventi. «Secondo l’amministrazione comunale – ha aggiunto – il limitato fenomeno di crollo, che ha recentemente interessato il versante su corso Marconi, a Spezia, non avrebbe una diretta correlazione con il più ampio distretto franoso di Montalbano». Giampedrone ha ricordato il monitoraggio, tuttora in corso nella zona, sia topografico che inclinometrico.

Efficienza energetica negli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutti i colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se sono state realizzate, e in che modo, le azioni previste dalla legge regionale n.21 del 2019 “Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata”. Il consigliere ha ricordato che sono previsti percorsi formativi e di sensibilizzazione sull’efficienza energetica, linee guida regionali in materia di efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, e la definizione, all’interno del prezziario regionale dei lavori pubblici, degli interventi di edilizia sostenibile relativamente ai materiali innovativi e locali rinnovabili.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha risposto: «Le attività finalizzate alla redazione di Linee Guida per l’efficientamento degli edifici richiedono un notevole impegno di risorse, visto il coinvolgimento di tecnici qualificati, che conoscano in modo approfondito sia gli aspetti di carattere normativo sia quelli di tipo tecnico/operativo. Quest’anno, in considerazione della pandemia dovuta Covid-19, gli attestati di prestazione energetica redatti da professionisti e trasmessi alla Regione – ha aggiunto – hanno registrato un calo di almeno il 30%, determinando, quindi, per la Regione una minore disponibilità di risorse finanziarie. E’ auspicabile che, con un ritorno alla normalità e il superamento dell’emergenza – ha concluso – si possa disporre di un maggior quantitativo di risorse finanziarie, che consentano di affidare a I.R.E. anche l’incarico di elaborare le Linee Guida per l’efficientamento degli edifici».

Kit e alimenti per pazienti minori con la PEG

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo e da Gianni Pastorino (Linea Condivisa), in cui ha chiesto alla giunta di fornire di kit personalizzati ai bambini che si alimentano tramite Gastrostomia Endoscopica Percutanea, (applicazione chirurgica di una sonda che alimenta direttamente lo stomaco dall’esterno, ndr). Rossetti ha denunciato che, secondo un gruppo di genitori, i kit precedentemente forniti comprendevano siringhe grandi e piccole, un pacco di guanti, 30 garze e un rotolo di cerotto, mentre oggi il kit fornito comprende siringhe senza raccordo per la PEG, garze in numero variabile e un solo paio di guanti al giorno.

L’assessore alla Tutela e valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro ha spiegato che la predisposizione dell’ultimo capitolato di gara «è stata proposta da una commissione di esperti per rispondere alle esigenze degli assistiti, sia adulti che pediatrici, e il kit è stato strutturato in base alle esigenze ed esperienze maturate nelle singole aziende negli anni». Ferro ha ricordato che il precedente sistema di fornitura prevedva solo tre tipologie di dieta: standard, speciale, pediatrica. Attualmente, «per quanto riguarda i prodotti, proprio per coprire le più varie esigenze, sono previsti dal capitolato 109 lotti tra integratori e nutrienti». «Il nuovo sistema – ha concluso – ha restituito centralità al ruolo del nutrizionista per garantirgli la possibilità di scegliere il prodotto più idoneo al paziente, superando la rigidità che caratterizzava le forniture precedenti».

Corretta assegnazione dei ristori alle imprese

Su questo argomento sono state presentate tre interrogazioni: la prima da Fabio Tosi (Mov5Stelle), e sottoscritta dal collega del gruppo, la seconda da Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare), la terza da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo.

Tosi ha ricordato la deliberazione dell’11 dicembre scorso che individua le categorie economiche per l’assegnazione dei ristori. Tosi ha rilevato che la Camera di Commercio di Genova il 21 dicembre scorso ha trasmesso alla Regione gli elenchi delle imprese che dovrebbero beneficiare del ristoro, ma risulta che numerose attività commerciali inserite non sono più attive anche da anni. Il consigliere ha chiesto alla giunta come verrà corretto l’elenco, considerando che la Camera di Commercio il 15 gennaio pubblicherà sul sito le modalità per usufruire del contributo assegnato.

Muzio ha chiesto alla giunta se corrisponda al vero quanto emerge dalla lettura degli elenchi, in merito alla presenza di numerose aziende destinatarie del ristoro una tantum, dove compaiono imprese che non sarebbero più in attività e quali iniziative, secondo quanto peraltro previsto dalla delibera regionale n. 1119 del 2020, saranno urgentemente attivate nel caso in cui si trovasse riscontro a questi casi, per garantire che i contributi siano assegnati ad attività non cessate e che hanno, dunque, pieno diritto ai contributi.

Ioculano ha chiesto alla giunta di evidenziare preventivamente con un apposito atto quali saranno i criteri utilizzati per l’assegnazione dei ristori, escludendo esplicitamente dai beneficiari le ditte iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. in posizione “inattiva”. Secondo il consigliere la presenza di attività cessate e/o inattive nell’elenco delle imprese beneficiarie dei ristori riduce l’aspettativa dell’ammontare destinato alle imprese realmente bisognose, inducendole a previsioni errate per la programmazione della propria attività.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha risposto: «In seguito all’assegnazione di 7 milioni e 700 mila euro previsti dal “Decreto Ristori quater”, la Regione ha attivato la procedura per consentire di assegnare questi contributi ‘una tantum’ entro la fine 2020, pena la restituzione della somma allo Stato. Vista l’urgenza necessaria – ha aggiunto – la Regione ha richiesto alle Camere di Commercio liguri di estrarre in velocità gli elenchi delle imprese appartenenti alle due categorie (sospensione totale attività e restrizione parziale), approvandoli poi con la delibera 976 del 23 dicembre scorso. Considerata l’immediatezza necessaria, la Camera di Commercio ha fornito un primo elenco di aventi diritto, riservando a un successivo intervento gli opportuni controlli. Le imprese beneficiarie riceveranno via PEC una modulistica semplificata da restituire alla Camera di Commercio, che consentirà di correggere errori o eliminare imprese che non abbiano titolo di ottenere il contributo. La Regione – ha concluso – si è resa disponibile, non appena avrà a disposizione gli esiti dei controlli, a sanare in tempi brevi le situazioni derivanti da imputazioni sbagliate nel Registro Imprese o anomalie nell’estrazione dei dati».

Vaccinazione per pazienti e operatori dei servizi diurni e residenziali per disabili, malati psichiatrici

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad “attivarsi affinché venga avviata con priorità la vaccinazione dei pazienti disabili, malati psichiatrici e dei dipendenti dei servizi diurni e residenziali”. Nel documento si rileva che la pandemia ha avuto pesanti conseguenze, anche in termini di vite umane perse, sulle strutture che si occupano di pazienti con disabilità e malati psichiatrici.