Recco: associazioni, congruo sostegno economico del Comune

Alle associazioni il Comune di Recco ha destinato un congruo stanziamento di fondi per alleviare gli effetti della pandemia e sostenere i costi del 2020 per l’organizzazione delle loro attività.

Tra questi spiccano l’associazione Croce Verde di Recco che riceve un contributo straordinario di 10mila euro “per il sostegno ai nuclei famigliari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed in particolare per la consegna dei farmaci a domicilio” si legge nella determina. Un’erogazione straordinaria di 500 euro invece va al Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio in quanto risulta necessario “promuovere le eccellenze del territorio e la conseguente ripresa delle attività economiche attraverso una completa campagna di informazione e sensibilizzazione all’utilizzo delle risorse del territorio attraverso la produzione di apposito materiale, valorizzando la componente storico/culturale della tradizione culinaria recchelina” viene rilevato nell’atto amministrativo.

“Attraverso l’erogazione di contributi straordinari abbiamo voluto esprimere la vicinanza alle varie realtà del nostro territorio. La nostra città ha un tessuto associativo e di volontariato variegato e importante che merita un riconoscimento per l’espressione di impegno sociale e di partecipazione alla vita della comunità” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.