Recco: 500 euro a favore della Fondazione teatro Sociale

Con determina dirigenziale, l’amministrazione comunale di Recco ha stanziato, per l’anno 2020, cinquecento euro a favore della Fondazione Teatro Sociale di Camogli. La cifra “è rivolta alla sensibilizzazione dei giovani alla musica e all’arte più in generale, per lo sviluppo armonioso delle giovani menti, ambito rispetto al quale il Comune esercita le proprie competenze nonché risponde a finalità legate allo sviluppo sociale ed educativo e la spesa stessa risponde a criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”.