RASSEGNA STAMPA. Covid: 10 nuovi ricoveri, 6 in intensiva

Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Asl 4,dieci ricoverati in più, sei in terapia intensiva”; “Stop all’asporto alle 18? Il problema è l’incertezza”. Freddo: “Il duro inverno dei senza tetto”; “Mense guardaroba e docce i servizi Caritas per indigenti”; “Gelo nell’entroterra con 10 gradi sotto zero a Rezzoaglio”.

Mercato immobiliare: richieste in aumento in Riviera per lo smart working. (Commento. E i proprietari sognano).

Riva Trigoso: si aggrava la frana di via Gramsci. Riva Trigoso: il Civ al Comune: concessioni balneari fino al 2033. Lavagna: riaperta via Modena. Lavagna: iniziato il restyling di piazza Vittorio Veneto. Chiavari: venti posti in più al Castagnola per i più poveri. Chiavari: l’incontro di Sami Modiano con il Natta-Deambrosis. Chiavari: deportati dal Levante Viarengo e Solari raccontano la tragedia. Chiavari: spazzatrice ancora ferma. Chiavari: la vicesindaco e l’ex tribunale: “la nostra idea è più che autorevole (Commento. Ma non c’è stato ancora un dibattito pubblico che coinvolga la città).

Santa Margherita Ligure: caso peschereccio “Margherita Luisa”, il Comune deve versare 58.000 euro all’Area Marina; la barca verrà demolita. Santa Margherita Ligure: operaio schiacciato dalla gru.