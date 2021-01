Rapallo: ruba 1.600 euro all’Hotel Europa, denunciato

Ieri pomeriggio a Rapallo i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di liberà per “furto aggravato” un genovese di 50anni, nullafacente, con pregiudizi di polizia. L’uomo è stato riconosciuto con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza privati, quale autore di un furto avvenuto il 16 agosto all’interno dell’Hotel Europa, sito in Rapallo via Milite Ignoto, 2, ove lo stesso si era impossessato della somma di euro 1.600 sottratti dalla cassa della reception.