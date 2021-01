Rapallo: copertura San Francesco, al via la gara

Parte la gara per concludere l’intervento di abbattimento e ricostruzione della soletta di copertura del torrente San Francesco: dal punto in cui il lavoro è stato interrotto, a piazzetta Ruffini compresa. Lo svolgimento dei lavori sarà certamente meno impattante di quanto sia stata la prima parte, caratterizzata da frequenti interruzioni, pochi operai all’opera, ritardi nella consegna di materiali come i componenti della copertura. Anche se via Assarotti dovrà essere chiusa al traffico, dirottato tutto sul lungomare. Il comandante della polizia urbana Fabio Lanata e l’assessore alla Viabilità Franco Parodi sono già all’opera per mitigare i disagi.

L’opera, costo 5.530.964 euro, in parte finanziato dalla Regione, prevede la demolizione della vecchia copertura, l’abbassamento del fondale, la ricostruzione delle “spalle” di sostegno della nuova soletta su cui, una volta ultimata, verrà steso uno strato di cemento armato e poi di asfalto, prima del collaudo. L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e i tecnici del Comune seguiranno quotidianamente i lavori per garantire il rispetto del cronoprogramma.