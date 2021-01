Chiavari: l’assessore Bisso spiega i lavori eseguiti all’ex tribunale

Dall’ufficio stampa dell’assessore di Chiavari Massimiliano Bisso riceviamo e pubblichiamo

« In risposta all’articolo apparso oggi su Levante News, per correttezza di informazione vorrei precisare alcuni elementi che possono essere utili a capire quale sia stato l’impegno della Nostra Amministrazione per il recupero e mantenimento dei beni architettonici che valorizzano la nostra Città

Il palazzo della Cittadella di Piazza Mazzini è stato oggetto, sin dal nostro insediamento nel 2017, di innumerevoli operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Subito dopo il nostro insediamento ho personalmente visitato l’intero immobile constatandone e fotografandone il pietoso stato manutentivo in cui era stato abbandonato, immediatamente abbiamo provveduto affinché le infiltrazioni dalla copertura fossero eliminate, con la conseguente messa in sicurezza della struttura.

A seguire è stato effettuato un rilievo strumentale dell’intero immobile e sono state eseguite prove strutturali di carico per valutare la capacità statica dei solai, in ultimo si è provveduto alla messa in sicurezza della torre mediante ponteggiatura.

In concomitanza con questo, si sono affidati incarichi di verifica statica e valutazione delle problematiche antincendio.

Restano oggi da completare e valutare i futuri interventi da attuarsi e le relative tempistiche e priorità.

La precedente amministrazione, dopo aver lasciato nell’incuria totale l’immobile storico da quando è stato dismesso dalla funzione di tribunale, causando, con tale abbandono, seri danni da infiltrazioni alle murature e agli affreschi, si è anche dimenticata totalmente dell’archivio storico abbandonato nella torre civica in condizioni imbarazzanti.

Parrebbe che l’ex vicesindaco di Levaggi, assessore ai lavori pubblici Sandro Garibaldi, durante il suo mandato, abbia impiegato il suo tempo a valutare così attentamente e a studiare costantemente la miglior destinazione d’uso da dare all’ex palazzo di giustizia di piazza Mazzini, tanto da non aver tempo di accorgersi dello stato pietoso di degrado in atto», precisa l’assessore ai lavori pubblici di Chiavari, Massimiliano Bisso a seguito delle ultime comunicazioni a mezzo stampa in merito al restyling del palazzo della Cittadella.