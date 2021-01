Chiavari: “Io, Garibaldi, amico del sindaco a cui ho portato due milioni”

Da Sandro Garibaldi Consigliere regionale Lega Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ho letto attentamente l’articolo del vostro giornale di ieri in merito alle prossime elezioni a Chiavari e vorrei chiarire alcuni punti.

Preciso che ho sempre lavorato per il bene della città, anche dai banchi della minoranza sono riuscito a collaborare con il Sindaco Di Capua su vari progetti e grazie al mio intervento e a quello del mio partito sono arrivati oltre due milioni di euro per opere importantissime (palazzo della polizia di stato circa 600.000 euro , ripascimento scogliere 928.000 euro , e 500.00 euro per la progettazione dei nuovi pennelli)

Inoltre grazie alla mia collaborazione con il Sindaco Di Capua abbiamo fatto inserire nel recovery fund circa 37 milioni di euro per il nuovo scolmatore del torrente Rupinaro , il rifacimento del ponte di C.so Valparaiso e la messa in sicurezza dell’ultimo tratto del Rio Bona.

Con il Sindaco c’è sempre stato un rapporto di collaborazione e di amicizia che spero possa continuare per il bene della città a maggior ragione ora che sono consigliere Regionale.

Ultimamente ho chiarito la mia posizione in merito al palazzo del vecchio tribunale dove a mio parere occorre aprire una discussione ed un confronto con le associazioni culturali e delle varie categorie di settore per essere certi che quello che verrà deciso sia la scelta migliore per la città.

Il palazzo del vecchio Tribunale è di proprietà comunale, di conseguenza dei cittadini chiavaresi e tale deve rimanere. Personalmente ho l’impressione che l’ingresso da parte della Soprintendenza nella gestione del palazzo significherebbe anche precludere scelte diverse per le amministrazione future.

Dopo tre anni di decisioni largamente condivise credo di aver agito in modo corretto e leale, anche se alcuni consiglieri della maggioranza la pensano diversamente.

Le mie conclusioni sono che a Chiavari è iniziata la campagna elettorale con parecchio anticipo, non sono io a volere un altro candidato Sindaco, ma forse a qualcuno della maggioranza non piace la mia amicizia con Di Capua …